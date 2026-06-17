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Avión aterriza sin problemas en Nueva York con neumáticos delanteros desinflados

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Nueva York, 16 jun (EFE).- Un vuelo que procedía de San Juan, Puerto Rico con destino a Nueva York pudo aterrizar este martes sin problemas en el aeropuerto John F. Kennedy a pesar de que sus neumáticos delanteros estaban desinflados.

A su llegada al aeropuerto el vuelo 1966 de la aerolínea Delta fue recibido por 46 unidades con 141 bomberos así como por personal de emergencias médicas, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

"Un neumático sufrió algunos daños, pero no se trata de una situación grave, ya que el equipo de mantenimiento determinó que la aeronave estaba en condiciones de continuar rodando hasta la puerta de embarque para el reemplazo del neumático, en lugar de tener que hacerlo en la pista", indicó Delta en un comunicado citado por la cadena.

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El vuelo 1966 llegó a Nueva York con 170 pasajeros y no se reportó de ningún incidente con éstos.EFE

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