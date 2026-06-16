Wall Street cierra mixto, pero el Dow Jones logra récord y roza los 52.000 puntos

Nueva York, 16 jun (EFE).- Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con un nuevo récord en el Dow Jones de Industriales, que roza los 52.000 puntos, por bajadas en el sector tecnológico que arrastraron a los otros dos principales indicadores.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió un 0,64 %, hasta 51.999 unidades, pero el S&P 500 y el Nasdaq restaron un 0,57 % y un 1,15 %, respectivamente, y se situaron en 7.511 y 26.376 puntos.

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Los inversores parecieron tomar un respiro tras las ganancias de la víspera, mientras esperan detalles del acuerdo de paz que alcanzaron Estados Unidos e Irán el domingo y que será rubricado de manera oficial este viernes 19 de junio en Suiza.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, ya firmaron de forma electrónica el memorando y por la parte iraní hizo el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Trump avanzó que el pacto permitirá la reapertura de Ormuz, bloqueado por Irán tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel del 28 de febrero, y la retirada del bloqueo marítimo que Washington impuso sobre los puertos iraníes como represalia por el cierre del estrecho.

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En el plano corporativo, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, volvió a repuntar en su tercera jornada de operaciones, pero de manera más moderada, un 4,8 %.

La subida de SpaceX se produjo tras conocerse que comprará la empresa de software Cursor, que desarrolla un agente de codificación de IA del mismo nombre, por 60.000 millones de dólares.

SpaceX cerró la jornada con un valor de mercado de 2,641 billones de dólares y es la sexta mayor cotizada del mundo por detrás de Microsoft (2,925) y Amazon (2,646), a las que superó brevemente a mitad de sesión.

Pese a la buena marcha de la empresa de Musk, el sector tecnológico lideró las pérdidas en bolsa (-2,3 %), con notables descensos para Intel (-8,5 %), AMD (-7,3 %) o Micron (-6,2 %).

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5,8 %, hasta 76,05 dólares el barril.

Al cierre de la bolsa el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,439 %, el oro subía a 4.353 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1607 dólares y el bitcóin bajaba a 65.759 dólares. EFE

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