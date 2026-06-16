Un motorista de 63 años fallece tras colisionar con un coche en Arona (Tenerife)

Un motorista de 63 años de edad ha muerto este martes tras colisionar con un turismo en el municipio tinerfeño de Arona, según ha informado el Gobierno de Canarias
A las 19.18 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad ha recibido una alerta en la que se comunicaba que en la carretera TF-28, zona de El Mojón, un turismo y una motocicleta habían colisionado y que el ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria.
PUBLICIDAD
Un médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario, presente en la sala operativa, ha constatado en su interrogatorio a los alertantes que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y ha dado indicaciones, mediante teleasistencia, para que comenzaran a practicar maniobras de reanimación.
Una vez en el lugar, los efectivos de emergencias han continuado practicando maniobras de reanimación avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.
La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado correspondiente, mientras que Policía Local y Bomberos han colaborado con el resto de los recursos de emergencias.
Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizó tareas de limpieza en la calzada.