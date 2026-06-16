Rescatan a un jaguar de más de 100 kilos que se refugiaba en una universidad colombiana

Bogotá, 16 jun (EFE).- Un jaguar macho adulto de entre 110 y 120 kilos de peso fue rescatado por autoridades ambientales y especialistas en fauna silvestre tras refugiarse en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, en Leticia (sur), donde fue encontrado exhausto y con problemas de salud que obligaron a su traslado a un centro de atención especializado.

El felino, identificado como un ejemplar adulto de Panthera onca, permanecía en las instalaciones universitarias cuando equipos de rescate coordinaron una operación para sedarlo de manera segura y trasladarlo a un centro de atención de fauna silvestre de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía).

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Según informó esa institución, el animal presentaba signos de agotamiento que, al parecer, estaban asociados a una infección cutánea, por lo que será sometido a exámenes médicos y permanecerá bajo observación mientras recibe tratamiento.

El médico veterinario de fauna silvestre y director de la Fundación Ikozoa, Daniel Alonso Pardo, explicó en un video divulgado por la organización que el ejemplar se encontraba "un poco letárgico y cansado".

"Creemos que por una pequeña infección cutánea que tiene en el momento, ya empezamos el tratamiento y se logró hacer el rescate, afortunadamente, sin heridos ni alteraciones para el animal", señaló.

Pardo agregó que el jaguar permanecerá inicialmente en las instalaciones del centro de atención de Corpoamazonía y que, dependiendo de su evolución, podrá ser liberado en los próximos días.

Las autoridades ambientales indicaron que la intención es devolverlo a un área protegida alejada del casco urbano y que reúna las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que la presencia del jaguar en el campus era como si el "felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública", en referencia a los recursos destinados por su Gobierno a esa institución.

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"Este jaguar llegó a la universidad de la Amazonía, universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública", escribió el mandatario en la red social X.

El jaguar es el felino más grande de América y una de las especies emblemáticas de la Amazonía, donde enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los conflictos con actividades humanas.

Medios locales informaron que la sede universitaria canceló las clases del día mientras las autoridades rescataban al animal. EFE