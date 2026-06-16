Agencias

Mueren dos palestinos en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

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Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la aceptación de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado a un grupo de personas al norte del campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la Franja, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

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Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo martes a cerca de mil los muertos a causa de ataques desde la entrada en vigor del alto el fuego, al tiempo que han señalado que más de 73.000 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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