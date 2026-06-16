Miles de evacuados en Postdam (Alemania) tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Unos 6.500 residentes de la localidad alemana de Postdam, situada al suroeste de Berlín, la capital, han tenido que ser evacuados este martes tras el hallazgo de una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial.

Los servicios de emergencias han instado a los presentes a abandonar sus casas sobre las 8.30 horas (hora local) tras ir puerta por puerta avisando a los habitantes de las inmediaciones, según han explicado las autoridades.

Además, el tráfico ferroviario ha sido suspendido en gran parte de la ciudad, donde se ha establecido una zona de exclusión en un radio de 700 metros en torno al lugar donde se ha producido el hallazgo durante una serie de trabajos de construcción en el centro de Postdam.

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La situación ha llevado a las fuerzas de seguridad a desplegar equipos especialistas en desactivar artefactos explosivos, quienes han puesto en marcha una operación que podría llevar una hora.

Este tipo de casos son comunes en Alemania a pesar de que hayan pasado más de 80 años desde que terminó el conflicto. Este tipo de bombas son a menudo descubiertas durante la realización de obras y puede provocar grandes operaciones de evacuación.

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