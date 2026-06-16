Cruz Roja pide no dejar que el ébola eclipse la "emergencia" que supone la guerra en RDC

Nairobi, 16 jun (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este martes de que la epidemia de ébola puede ocultar las necesidades "urgentes y continuas" de las personas afectadas por el largo conflicto que azota a las provincias orientales de la República Democrática del Congo (RDC).

"La crisis sanitaria derivada del ébola no ha disminuido el número de casos de emergencia relacionados con el conflicto. Nuestros equipos quirúrgicos están bajo una presión constante, con un flujo continuo de pacientes heridos por armas", explicó el coordinador médico del CICR en la RDC, Moussa Badji, en un comunicado.

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Entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2026, los cinco hospitales que el CICR apoya en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, ambas con casos confirmados del virus del Ébola, registraron 303 fallecimientos, un 30 % más que entre el 15 de abril y el 14 de mayo.

La intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército y grupos rebeldes hizo que los hospitales de Bukavu, Uvira y Fizi, todos en Kivu del Sur, registraran el ingreso de 170 heridos.

Además, casi todas las camas de los hospitales apoyados por la organización se encuentran ocupadas.

"La combinación de un conflicto armado y una epidemia es potencialmente devastadora", advirtió el jefe de la delegación del CICR en la RDC, François Moreillon.

Por eso, Moreillon pidió a las partes en conflicto que actúen "con responsabilidad" para garantizar la cooperación y la coordinación óptima en materia de salud, la adopción de todas las medidas posibles para facilitar la labor de las organizaciones humanitarias y la entrega rápida y sin obstáculos de la asistencia humanitaria.

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"Estas medidas son esenciales para que los enfermos y heridos reciban la atención médica adecuada lo antes posible", añadió.

Durante los enfrentamientos, los bandos usan explosivos en zonas pobladas, lo que hizo que más del 16 % de los pacientes atendidos en hospitales apoyados por el CICR resultasen heridos por detonaciones.

Pascal, un paciente del Hospital General de Referencia de Beni, en Kivu del Norte, expresó su impotencia por el sufrimiento, el hambre, el desplazamiento y la falta de sueño que padece la población local.

"Ya estoy herido. Contraer el ébola es impensable", declaró Pascal al CICR.

En su último boletín sobre la epidemia, las autoridades de la RDC elevaron a 808 los casos confirmados de ébola, incluyendo 192 muertes.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos dos fallecimientos. EFE

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