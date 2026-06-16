Más de 400.000 retornados a Chad desde el inicio de la guerra en Sudán, en su mayoría mujeres y niños

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este lunes de que la guerra en Sudán, ya en su tercer año, ha llevado ya a más de 400.000 ciudadanos de Chad a regresar a su país, una cifra alcanzada "antes de lo previsto" y compuesta en más de la mitad por mujeres y en más de dos tercios por niños.

Así lo ha advertido la institución en un comunicado en el que su subdirectora de Gestión y Reforma, SungAh Lee, ha insistido en que estas cifras reclaman a una respuesta "más allá de la ayuda a corto plazo", al hilo de lo cual ha manifestado que "también debe priorizar la protección, la salud, la dignidad y el apoyo a largo plazo para las mujeres, los niños y las comunidades que los reciben".

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La OIM, que ha subrayado que el temprano alcance del umbral de 400.000 regresados "refleja el creciente coste humanitario y la enorme presión que ejerce sobre las comunidades ya vulnerables y los limitados servicios en el este del país", ha alertado además de que el 58% del total está compuesto de mujeres y niñas, mientras que el 69% son niños.

"Me he sentado con mujeres retornadas que caminaron durante semanas, a veces cargando niños que no eran suyos, huérfanos o perdidos en el camino. Al regresar a casa, no podemos permitir que permanezcan invisibles", ha reclamado a este respecto Lee.

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Muchas de las personas retornadas, señala la organización, se han asentado en campamentos improvisados o en comunidades de acogida en las provincias de Ouaddai, Wadi Fira y Sila, "a menudo con recursos muy limitados y necesidades urgentes de vivienda, agua, artículos de primera necesidad, atención médica y protección".

En este marco, la OIM ha recordado que el este de Chad "ya sufría dificultades antes del inicio de la crisis de Sudán". "Hoy, la magnitud de las nuevas llegadas ha intensificado la presión sobre el agua, la vivienda, la atención médica y otros servicios esenciales en provincias que ya enfrentaban grandes necesidades humanitarias", ha incidido, antes de advertir que los retornados "han soportado la mayor carga del conflicto y, sin embargo, su difícil situación sigue siendo la más ignorada a pesar de su vulnerabilidad".

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Por ello, la organización ha descrito como "innegables" las limitaciones de una respuesta "exclusivamente de emergencia" y ha solicitado "un mayor apoyo" en la respuesta humanitaria para los retornados en el este de Chad, incluyendo asistencia continua junto con "inversiones en medios de subsistencia, infraestructura comunitaria y recuperación liderada localmente".

"Dado que los retornados representan ahora casi un tercio de todas las llegadas de Sudán a Chad, las necesidades ya no son temporales y la respuesta no puede seguir limitándose al socorro de emergencia", ha concluido.