Las Chicago Stars fichan a la internacional española Leila Ouahabi

Houston (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Las Chicago Stars anunciaron este martes el fichaje de la internacional española Leila Ouahabi, que se incorpora al equipo de la NWSL tras su paso por el Manchester City.

Leila Ouahabi, defensora de 33 años, firmó un contrato de tres años con las Stars.

"Estoy muy ilusionada por unirme a Chicago Stars. Este es un nuevo reto en mi carrera y estoy deseando conocer a mis compañeras y empezar a jugar. Quiero aportar mis conocimientos y experiencia futbolística al equipo, dar la mejor versión de mí misma y ayudar a que el equipo también lo haga. Chicago está construyendo un gran proyecto y creo que este es el lugar adecuado para competir al máximo nivel", dijo Ouahabi.

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Ouahabi llega a las Stars tras jugar cuatro temporadas con el Manchester City, en el que ayudó al club a conquistar el título de la Women’s Super League por primera vez en 10 años el 6 de mayo de 2026, así como la Women’s FA Cup 2026, completando un valioso doblete con el club.

La defensora disputó 68 partidos de liga entre 2022 y 2026 y 106 encuentros en todas las competiciones, convirtiéndose en parte del histórico '100 Club' del Manchester City, que reconoce a las jugadoras que han alcanzado la cifra de cien apariciones con el club o cien contribuciones de gol.

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"Estamos encantadas de darle la bienvenida a Leila a Chicago Stars y de incorporar su experiencia y su trayectoria internacional a nuestra plantill", afirmó la presidenta del Chicago Stars FC, Karen Leetzow.

"Leila es una ganadora contrastada y ha brillado en algunos de los clubes y competiciones más importantes del mundo, además de hacerlo en el escenario internacional con España. Confiamos en que fortalezca nuestra línea defensiva tras una temporada histórica con el Manchester City", añadió.

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