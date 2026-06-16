La confianza de los inversores alemanes repunta en junio ante la expectativa del fin de la guerra con Irán

La confianza de los inversores alemanes ha subido sustancialmente en junio ante la expectativa de una pronta resolución del conflicto con Irán, según refleja el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW), que ha alcanzado los 10,5 puntos desde los -10,2 del mes anterior, lo que supone la mejor lectura desde el pasado mes de febrero.

No obstante, la evaluación de la situación actual en el país germano ha empeorado por tercer mes consecutivo, pasando de -77,8 puntos en mayo a -81 en junio, su peor lectura desde diciembre de 2025.

En cuanto a la zona euro, las expectativas para la eurozona apuntan a un fuerte crecimiento en junio, con una lectura de 9,5 puntos, frente a los -9,1 del mes anterior, mientras que la evaluación de la situación económica se mantiene negativa en -43,4 puntos, por debajo de los -41,4 enteros de mayo.

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"El indicador ZEW vuelve a terreno positivo, ya que los expertos del mercado financiero prevén que el conflicto con Irán está cerca de su fin", ha comentado Achim Wambach, presidente del ZEW, para quien es probable que esto alivie la enorme presión sobre los precios de la energía y la inflación, beneficiando a las industrias de alto consumo energético y a los hogares, además de fortalecer la demanda interna.