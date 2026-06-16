Kiko Rivera fulmina a Irene Rosales: "Ni siquiera piensa. La mente no le da para más. Pobrecita"

Nuevas y demoledoras declaraciones de Kiko Rivera contra su exmujer, Irene Rosales, después de la campaña publicitaria de una marca de frutos secos que protagoniza la influencer bajo el eslogan "Un mix con un mal Kiko es un mal mix" en la que muchos han visto una 'provocación' por la referencia al nombre del dj. Después de emitir un duro comunicado asegurando que si la madre de sus hijas tiene la vida que tiene ahora es gracias a haberse comido un Kiko, apuntando que debería recordar de dónde viene, ahora ha arremetido contra ella ante las cámaras de Europa Press asegurando que "la mente no le da para más" y anunciando su intención de emprender medidas legales por incluis su nombre en el anuncio.

Después de un escapada relámpago de 24 horas a Palma de Mallorca junto a Lola García para cumplir con un compromiso profesional coincidiendo con el primer partido de la Selección Española en el Mundial de Fútbol, el hijo de Isabel Pantoja ha regresado a Sevilla y, más hablador que nunca, no solo ha fulminado a su exmujer, sino que también ha atacado a su hermana Isa Pantoja reafirmándose en sus comentadas declaraciones de "ni pincha ni corta, es una cuchara".

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"Ay, yo lo que pido es que dejen de hablar de mí un poco, ¿sabes? Está bien que la gente tenga trabajo, que la gente trabaje. Pero bueno, ¿qué pasaría si a lo mejor quitaran mi nombre de ese contrato? ¿Seguirían llamando, seguiría trabajando? Que me dejen un poco tranquilo, que yo estoy calladito. calladito y sin meterme en nada. Yo simplemente lo que hago es responder a las cosas que no me parecen correctas" ha comenzado en referencia a Irene.

La campaña de Grefusa le parece, como ha reconocido, una falta de respeto hacia él: "Todo el mundo lo ve y quien no lo quiera ver que ya he visto muchos comentarios en el Instagram... Quien no lo quiera ver es que simplemente son imbéciles" ha sentenciado.

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Al comentarle que igual Irene creyó que se lo tomaría con humor, Kiko ha explotado contra su ex mujer y, dejando claro que "a mí lo que ella piense es que me da exactamente igual" ha contraatacado asegurando que "creo ni siquiera piensa. La mente no le llega pa' más a la pobrecita".

"Entonces, si se puede, porque no sé si se puede, tomaré acciones legales. A mí la vida me va muy bien. Yo no necesito hablar de nadie. No necesito dinero. El trabajo me va de puta madre. Tengo mi mujer, tengo mis hijos y tengo madre, que eso es muy importante hoy en día" ha añadido implacable con la que ha sido su pareja durante 11 años.

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Y no ha sido la única que ha recibido, ya que al preguntarle por Isa ha insistido en decir que es como una cuchara "que ni pincha ni corta, está claro". "No No hay más nada que hablar sobre eso. No está dicho con ningún mal coraje ni nada" ha aclarado, revelando que no es él sino su hermana la que está torpedeando su reconciliación: "Pregúntale a ella quién está cerrando las puertas aquí. A la gente le gusta más sacar dinero en vez de hablar las cosas a la cara" ha zanjado demoledor, insinuando que la peruana no quiere un acercamiento para seguir sacando provecho económico de su relación.

Lola, por su parte, ha tomado la palabra para desmentir que vaya a bailar con Isabel Pantoja el próximo 27 de junio en su concierto en Sevilla, afirmando con una sonrisa que "yo bailo en casa y voy a ir a verla con todo el amor del mundo, que es lo que deseo".

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