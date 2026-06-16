Guterres pide más energía renovable ante crisis energéticas como la de la guerra en Irán

Viena, 16 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió este martes en Viena que solo las energías renovables ofrecen la seguridad energética y pueden evitar crisis energéticas como la provocada por la guerra en Irán, iniciada en febrero por los ataque de Estados Unidos e Israel contra ese país.

"El conflicto en Oriente Medio ha desencadenado la peor crisis energética para la población civil en una generación", subrayó Guterres en un videomensaje durante la décima edición de la Austrian World Summit (AWS), una conferencia sobre el clima que organiza el actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger.

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Para el secretario general, los combustibles fósiles no solo están "destrozando el planeta", sino que también están destrozando las economías, dejando a los países a merced de las sacudidas geopolíticas del petróleo y de las interrupciones del suministro y dejando a las familias con mayores costos energéticos, precios de los alimentos más altos y pérdidas climáticas aún mayores".

Por ello, Guterres reclamó acelerar el fin de los combustibles fósiles, modernizar las redes energéticas, proteger a los más vulnerables al caos climático y cumplir las promesas de financiación a los países en desarrollo.

"Las renovables no son solo la opción climática: son la opción económica inteligente y el cimiento de la soberanía energética, porque ofrecen lo que los combustibles fósiles nunca podrán dar: una seguridad energética real y duradera", afirmó.

Además, afirmó que aún es posible actuar para limitar y revertir el calentamiento del planeta y afirmó que "la era de los combustibles fósiles está fracasando" y está surgiendo la de las energías renovables.

Ayer se anunció un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada cuatro meses.

El acuerdo provisional prorrogaría otros 60 días el frágil alto el fuego anunciado en abril y reabriría el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado de facto desde los ataques de EEUU e Israel en febrero.

La exvicepresidenta demócrata de Estados Unidos Kamala Harris, la estrella invitada de la Austrian World Summit, aseguró hoy que los estadounidenses no querían esta "guerra elegida" por, dijo, el presidente Donald Trump, a quien acusó de "pensar sólo en él mismo".

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Harris, que perdió contra Trump en las elecciones de 2024, afirmó que si ella hubiera sido presidenta este conflicto no habría estallado y denunció el negativo impacto económico del conflicto debido al encarecimiento de los combustibles. EFE

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