Metro registró 590.422 viajes durante los diez conciertos de Bad Bunny en Madrid

Metro de Madrid ha cifrado en 590.422 la cifra de viajes en el suburnano durante los diez conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny ha ofrecido en el Riyadh Air Metropolitano, según han indicado a Europa Press fuentes del suburbano.

Para ello, la compañía metropolitana ha tenido en cuenta el número de entradas y salidas directamente relacionadas con la celebración de los conciertos del artista, más de 590.000 durante los 10 días de celebraciones.

Según este recuento, el domingo día 31 de mayo se registró el récord de entradas con 62.866, seguido del domingo día 7 de junio, con 62.354 accesos. Por contra, a la cola están el martes 2 de junio (54.322) y el jueves 11 de junio (54.166).

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Desde Metro también han contabilizado el impacto que ha tenido el pago con tarjeta bancaria, una medida que entró en marcha el día 1 en todos los tornos de la red. En este sentido, cifra en 19.401 los accesos con este sistema.

En esta caso, el día con mayor uso fue el pasado domingo, con 3.262, seguido de ayer lunes, con 3.078. A la cola está el día 2 de junio, con únicamente 210 accesos con esta modalidad.