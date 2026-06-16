Justicia chilena abre procesos de remoción de 56 jueces por viajar bajo licencias médicas

Santiago de Chile, 16 jun (EFE).- La Justicia chilena inició este martes procesos de remoción para 56 jueces que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban bajo licencias médicas, el último capítulo de un escándalo el que se detectó a cerca de 25.000 funcionarios públicos haciendo uso fraudulento de permisos.

La presidenta de la Corte Suprema, Ana Chevesich, explicó que la resolución la tomó el máximo tribunal del país tras analizar en el pleno 104 casos en una serie de sesiones que inició a principios de junio, donde se revisaron antecedentes que involucran a jueces, ministros, relatores y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial.

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"Ahora lo que corresponde es notificar la resolución adoptada el día de hoy y, acto seguido, se procede a la apertura del cuaderno de remoción y se le pide informe al juez o jueza que se trate y también a la corte de apelación respectiva”, explicó Chevesich.

Según la legislación chilena, los cuadernos de remoción son procedimientos disciplinarios donde se evalúa la destitución del funcionario acusado de faltas a la probidad u otras irregularidades, investigación en la que los encausados tendrán oportunidad de defenderse antes de una decisión final.

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Chevevish comunicó a su vez la ampliación del plazo de investigación de dos a cinco años, lo que permitiría reincorporar casos que habían sido descartados por prescripción.

El próximo lunes, señaló la ministra, la Corte Suprema determinará si los jueces serán suspendidos de sus labores o si podrán continuar ejerciendo mientras se desarrollan las investigaciones en su contra.

"La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deteriora su estatura moral, degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura”, concluyó.

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El escándalo de las licencias médicas estalló en mayo de 2025 cuando la Contraloría General de la República -organismo fiscalizador de las instituciones públicas- denunció más de 25.000 funcionarios públicos se tomaron 35.585 licencias médicas entre 2023 y 2024, lo que corresponde a más de una incapacidad por funcionario.

La mayoría de los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, coincidiendo con la llegada de la primavera y el verano austral. EFE