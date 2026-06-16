Irene Rosales no se achanta y responde al durísimo reproche de Kiko Rivera: "No me arrepiento"

Irene Rosales ha dado la campanada y ha dejado a todos sin palabras protagonizando la nueva campaña publicitaria de Grefusa por la indirecta que lanza a Kiko Rivera con el ingenioso eslogan elegido por la marca de frutos secos y que este lunes ha aparecido en forma de lona de gran tamaño cubriendo las fachadas de diferentes edificios en varias ciudades de nuestro país: "Un mix con un mal Kiko es un mal mix" se puede leer junto a una imagen de la andaluza de lo más sonriente con un maíz tostado en una mano.

Lejos de tomarse este nuevo proyecto profesional de su exmujer con sentido del humor, el hijo de Isabel Pantoja no tardaba en hacer público un comunicado a través de sus redes sociales arremetiendo sin piedad contra ella recordándole que "la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko". "Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad. Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente solo hay que mirarte. En Google vienen las fotos vayan a verlo. Eso también es por comerte un kiko" ha sentenciado demoledor, acusando a Irene de "seguir utilizando su pasado como única herramienta para mantenerse vigentes".

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Unas duras palabras a las que la influencer ha respondido tajante este martes en su reaparición ante las cámaras de Europa Press después de celebrar su 35 cumpleaños en compañía de su familia y de su novio Guillermo que, como ha presumido, "me quiere mucho y muy bien".

"Simplemente es una campaña. Me lo ofrecieron, es trabajo y yo encantada de hacerlo. Además un equipo de diez y nada. Yo he hecho mi trabajo como lo tenía que hacer. Creo que los de la marca han quedado súper contentos y es lo que importa, que salgan muchas campañas y muchos trabajos" ha expresado cuando la prensa le ha preguntado por el enfado de Kiko.

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Al comentarle que el dj ha dicho que tenía que mirar dónde estaba antes de conocerle, y agradecer que la vida que tiene ahora es gracias a haberse comido un Kiko, Irene ha dejado claro que "yo sé lo que he disfrutado y lo que estoy disfrutando con el trabajo y ya está. Me lo han ofrecido, yo he aceptado y no me arreiento de nada, claro que no". "No he tirado a nadie por los suelos ni he criticado ni he hecho nada... simpemente he puesto mi imagen en una campaña de publiciada y la he aceptado y ya esta" ha añadido tajante, asegurando que "igual que era mi imagen podría haber sido otra, pero los de marketing han estado muy acertados porque creían que iba a ser mucho más llamativo al tener mi cara. Se toma a mal pero...."

"Llevo una racha que estoy tan acostumbrada a que me tiren por los suelos o que inventen... pero me da igual. Yo sé lo q he disfrutado y cómo se ha portado conmigo el euqipo y muy bien. Lo único que me importa en esta vida es la salud, acabo de cumplir 35 años y quiero difrutar de mi vida y pensar solo en mí, es lo único que me importa la verdad" ha zanjado, dejando claro que si vuelve a surgir una campaña similar la hará aunque a Kiko le siente mal "porque estoy abierta a todo el trabajo del mundo".

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