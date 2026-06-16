Donis celebra el empate de Arabia pero admite que debe “conocer mejor” al equipo

Miami (EE.UU.), 15 jun (EFE).- El seleccionador de Arabia Saudí, el griego Georgios Donis, valoró el empate ante Uruguay 1-1 de este lunes en Miami como "algo muy positivo" dada la envergadura del rival y el escaso tiempo que lleva al frente de los Falcones Verdes, y reconoció que su equipo bajó la intensidad en el segundo tiempo al intentar administrar la ventaja.

"Cuando uno afronta un rival de esta índole, tener un punto es algo muy positivo. Y eso nos impulsa anímicamente", afirmó el técnico griego, nombrado seleccionador de los árabes hace apenas tres semanas tras la salida de Hervé Renard, y que en ese tiempo ha tenido que construir sobre la marcha tanto su idea de juego como el conocimiento de una plantilla que afronta su tercera Copa del Mundo consecutiva.

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Donis explicó en la conferencia de prensa al término del juego en el estadio Hard Rock que la diferencia entre las dos mitades se debió en parte a una decisión táctica que no funcionó como esperaba. "Tuvimos muchos problemas en el mediocampo y decidimos cambiar de formación", señaló, antes de admitir que el ajuste no bastó para frenar el empuje charrúa.

"Nos faltó la fortaleza para detener el ataque del contrincante. Por eso fue diferente el segundo tiempo", reconoció sobre el epílogo del duelo por el Grupo H del Mundial 2026.

El seleccionador también asumió que el equipo se relajó al intentar defender el resultado. "Pensamos que tal vez habría un empate y no tuvimos la misma intensidad. El contrincante pudo avanzar hacia nuestra área. No mostramos la confianza suficiente para mantener la posesión del balón y cambiar la dinámica del otro equipo", explicó.

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Con todo, el técnico rehuyó el análisis parcial: "Uno no puede hablar solo de 45 minutos, no solo puede hablar del primer o del segundo tiempo", apuntó, antes de reivindicar la solidez del combinado saudí a lo largo del encuentro.

Pese a los errores, Donis destacó la actuación defensiva de su combinado y el rendimiento del portero Mohamed Al-Owais. "Tuvimos una excelente defensa y nuestro arquero trabajó fantásticamente", subrayó.

También puso en valor el trabajo en las acciones a balón parado, que derivó en el gol del central Abdulelah Alamri. "Hemos mejorado muchísimo y ha quedado claro", aseguró, al tiempo que reconoció que queda margen de progreso. "Sabemos en lo que tenemos que mejorar", añadió.

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El técnico apeló a la falta de tiempo para justificar las limitaciones mostradas, pero insistió en que su objetivo va más allá del resultado inmediato. "En este momento no puedo pensar solo en los resultados, tengo que conocer mejor a mi equipo, que sea fuerte en todas las circunstancias", señaló.

"Entendí que debido a la falta de tiempo no podíamos ser flexibles durante el partido", admitió, antes de trazar la hoja de ruta que espera seguir a medida que avance el torneo.

"A medida que vayan pasando los días podré seguir conociendo mejor al equipo", indicó, aclarando que no es “uno de esos entrenadores que solo piensan en los resultados", remarcó.

Sobre el impacto del empate entre España y Cabo Verde en la clasificación, Donis lo calificó de "gran sorpresa", aunque advirtió de que los favoritos del Grupo H no han cambiado.

"Siguen siendo España y Uruguay. Dado que los tres mejores tienen una oportunidad, vamos a aprovecharla hasta el final", concluyó el seleccionador.