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Delcy Rodríguez designa nuevos ministros de Ecosocialismo y Vivienda

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este lunes los nombramientos como ministros de Ecosocialismo y de Vivienda a Nelson Rodríguez y a Paola Ponsani, respectivamente, al tiempo que ha dado las gracias a sus correspondientes predecesores.

"He designado como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y presidente de Inparques a Nelson Rodríguez", ha señalado la mandataria encargada en un comunicado en el que afirma que el nuevo jefe de cartera "asume ahora la responsabilidad de desarrollar y fortalecer políticas públicas para la protección de nuestra Pachamama y atención integral en materia ambiental".

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Al nombramiento del nuevo responsable de Ecosocialismo --que sustituirá a Freddy Ñáñez en el cargo--, Delcy Rodríguez ha sumado la designación como ministra de Hábitat y Vivienda a Paola Posani, de la que ha destacado que "cuenta con amplia experiencia en la administración pública en áreas de planificación urbana e infraestructura".

"Confío en su profesionalismo para asumir esta responsabilidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y el buen vivir del pueblo venezolano", ha agregado la presidenta en funciones, que ha dado las gracias a Jorge Márquez Monsalve por su labor como predecesor de la nueva ministra.

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Además, la mandataria ha informado, también a través de redes, de los nombramientos de Rosinés Chávez como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven con el objetivo de "fortalecer" el proyecto, y de Juan José Ramírez como jefe del sistema 1x10 del Buen Gobierno para reforzar "la atención directa a las solicitudes del pueblo en sus comunidades".

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