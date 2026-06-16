Agencias

Xi Jinping, dispuesto a "fortalecer la coordinación" con el líder birmano, Min Aung Hlaing

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Pekín, 16 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este martes en Pekín que está "dispuesto a seguir fortaleciendo la coordinación" con el mandatario birmano, Min Aung Hlaing, que se encuentra en su segunda jornada de visita al gigante asiático.

Xi describió como "amigo de China desde hace mucho tiempo" al líder golpista, en medio de la pretendida transición política del régimen que encabeza, que trata de recomponer su imagen internacional.

El presidente chino agregó que ambos países, que comparten una frontera terrestre de más de 2.000 kilómetros, deben "continuar la amistad" y profundizar su cooperación estratégica, según la agencia estatal Xinhua.

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