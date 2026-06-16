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Bolivia anuncia un acuerdo con EEUU contra el narcotráfico y el crimen organizado por 17 millones de euros

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El Ministerio de Exteriores de Bolivia ha anunciado este lunes un acuerdo de cooperación con Estados Unidos por más de 17 millones de euros para reforzar la actuación frente al tráfico de drogas y el crimen organizado.

"Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares (cerca de 17,3 millones de euros) en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", ha anunciado la cartera en redes sociales.

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El anuncio, sobre el que Washington no se ha pronunciado hasta el momento, llega después de que, a principios de mes, la coalición 'Escudo de las Américas' --iniciativa de seguridad impulsada por la Administración de Donald Trump-- expresara su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia apuntando a un supuesto "dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional" que conformaría o sería parte de la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra Paz.

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