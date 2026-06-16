Tras la participación en el Congreso Internacional de Cuidados Críticos de AMCI, Chenwei Medical, exhibirá innovaciones en cuidados respiratorios y críticos en WHX Miami 2026

PR Newswire

BUENOS AIRES, Argentina y MIAMI, 16 de junio de 2026

El proveedor global de soluciones de soporte vital, atención respiratoria y cuidados críticos destaca las tecnologías avanzadas de ventilación, anestesia y monitoreo de pacientes para profesionales de la salud en todo el continente americano.

BUENOS AIRES, Argentina y MIAMI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras su participación en el Congreso AMCI en Colombia, Chenwei Medical promueve su compromiso con la atención respiratoria y la innovación en el cuidado de la salud en las Américas al exhibir en WHX Miami 2026, que se celebrará del 17 al 19 de junio en el Miami Beach Convention Center, EE. UU.

PUBLICIDAD

Los visitantes están invitados a visitar el stand C53 para explorar las últimas soluciones de soporte vital y atención médica inteligente, desarrolladas por la empresa. Chenwei Medical exhibirá tecnologías emblemáticas, incluido el Ventilador de la UCI T80, que cuenta con un rendimiento avanzado, impulsado por turbina y modos de ventilación inteligentes, también la estación de trabajo de anestesia CWM-303, que ofrece un control de gases de alta precisión y una supervisión integral de la sala de operaciones, y además, el ventilador portátil CWH-2020, que ofrece una movilidad ligera y un rendimiento robusto de la batería para un transporte seguro. Diseñadas para dar soporte en diversas aplicaciones clínicas, estas soluciones avanzadas ayudan a los profesionales de la salud a garantizar la seguridad del paciente y mejorar la eficiencia operativa.

Antes de WHX Miami, Chenwei Medical participó en el Congreso AMCI. Allí, el Prof. Gustavo Olguin, Director de Contiente LATAM, para Chenwei Medical, una autoridad mundial, líder con 40 años de liderazgo clínico, se comprometió con especialistas regionales. Como miembro de la Junta de directores del ICRC y fundador de SOLACUR, su experiencia clínica refuerza en gran medida, con la presencia académica y la colaboración internacional de Chenwei Medical en la ventilación mecánica y la gestión de la UCI.

PUBLICIDAD

"Me enorgullece alinearme con Chenwei Medical porque su equipo ofrece la confiabilidad, la precisión y el diseño intuitivo que los médicos exigen en momentos críticos de alto riesgo", dijo el profesor Olguin. "Esta colaboración crea una plataforma significativa donde la ciencia clínica, la educación y la tecnología se unen para avanzar en la atención respiratoria a nivel mundial. WHX Miami ofrece un espacio vital para conectarse, combinando los conocimientos académicos con la innovación para respaldar mejores resultados para los pacientes ".

América Latina sigue siendo un mercado estratégico clave para Chenwei Medical. A través de congresos y exposiciones académicas líderes, la compañía fortalece las colaboraciones con instituciones y distribuidores regionales, ampliando el acceso a soluciones avanzadas de soporte vital, atención respiratoria y cuidados críticos.

PUBLICIDAD

Los profesionales de la salud y los socios de la industria que asistan a WHX Miami son bienvenidos a visitar el stand C53 para discutir las oportunidades de colaboración clínica.

Fundada en 1992, Chenwei Medical es un experto mundial en soporte vital, atención respiratoria y soluciones de cuidados críticos. Con la confianza de instituciones en más de 110 países con más de 50000 dispositivos instalados en todo el mundo, Chenwei Medical sigue comprometida con su misión: cuidar cada momento vital.

PUBLICIDAD

Sitio web: https://es.chenwei-med.com/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chenwei-medical

Contacto:Flora.YeFlora.Ye@chenwei-med.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/tras-la-participacion-en-el-congreso-internacional-de-cuidados-criticos-de-amci-chenwei-medical-exhibira-innovaciones-en-cuidados-respiratorios-y-criticos-en-whx-miami-2026-302801188.html

FUENTE Chenwei Medical