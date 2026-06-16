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La guerrilla del ELN afirma que liberará a dos policías colombianos capturados

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La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado que procederá este martes a "dejar en libertad plena, por pena cumplida" a dos agentes de Policía de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) capturados hace casi un año por el grupo, que ha recordado que tiene bajo custodia a varios funcionarios de la Fiscalía.

"Procederemos a dejar en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de Policía Dijin, Franki Wesley Hoyos Murcia (...) y Yordin Fabián Pérez Mendoza", reza un comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN que fija este mismo martes como fecha para la liberación de los capturados, que serán entregados "a una comisión humanitaria y a sus familiares".

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Al hilo, el grupo ha subrayado que mantienen en su "poder" a varios funcionarios de la Fiscalía que estarían "cumpliendo su tiempo de condena", una afirmación realizada en el marco de los enjuiciamientos guerrilleros realizados por los combatientes. Sin embargo, el Frente se ha mostrado "abierto" al intercambio humanitario de prisioneros de guerra, si bien no ha incidido ni concretado su propuesta en esta ocasión.

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