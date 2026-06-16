Una proteína podría explicar diferencias de salud y envejecimiento entre hombres y mujeres

Barcelona (España), 16 jun (EFE).- La proteína SIRT7, implicada en la respuesta celular al estrés y el envejecimiento, ha sido identificada como pieza clave para profundizar en el conocimiento de las diferencias en la salud y el envejecimiento de hombres y mujeres.

Así lo afirman el Ministerio de Ciencia español, la Agencia Estatal de Investigación, el Centro de Excelencia Severo Ochoa y el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona (España) en un comunicado, según el cual el estudio de los cromosomas sexuales es una de las líneas de investigación más prometedoras en este campo.

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La investigación, liderada por el Instituto Josep Carreras y el Mass General Brigham de Boston (Estados Unidos) y publicada en 'Nature', identifica a SIRT7 como un protector clave de la estabilidad del genoma y del cromosoma X, especialmente en las mujeres, que poseen dos cromosomas X, frente a los hombres, que solo tienen uno.

El jefe de grupo del Instituto Josep Carreras, Alejandro Vaquero, ha explicado que, a diferencia de estudios previos, este trabajo amplía el conocimiento sobre cómo las alteraciones de esta proteína "pueden afectar a la regulación del sistema inmunitario y contribuir al desarrollo de cánceres hematológicos".

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En concreto, ha argumentado que la ausencia de SIRT7 altera la regulación genómica, daña el ADN y tiene consecuencias más graves en mujeres que en hombres, lo que puede contribuir a comprender las diferencias biológicas entre sexos y avanzar en la investigación de los cánceres hematológicos.

En las células femeninas, uno de los dos cromosomas X permanece normalmente inactivo para mantener el correcto equilibrio en la expresión génica.

Sin embargo, los investigadores han observado que, cuando falta SIRT7, este mecanismo se altera: el cromosoma X inactivo se silencia en exceso mientras que el cromosoma X activo incrementa anómalamente su actividad, lo que provoca que el cromosoma sea más vulnerable a sufrir daños en el ADN y fenómenos de inestabilidad genómica.

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En modelos animales, las hembras fueron las más afectadas por la ausencia de SIRT7, ya que presentaron mayores niveles de daño en el ADN, un peor estado de salud y una menor esperanza de vida que los machos.

Los hallazgos de este estudio son especialmente relevantes para la función inmunitaria, ya que una regulación adecuada del cromosoma X es esencial para mantener el equilibrio del sistema inmunitario.

Las alteraciones en la actividad de este cromosoma pueden influir en el desarrollo y funcionamiento de las células sanguíneas e inmunitarias, lo que potencialmente favorecería la desregulación inmunitaria y explicaría por qué algunas enfermedades afectan de forma diferente a mujeres y hombres.

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En este sentido, los recientes hallazgos apuntan a que SIRT7 desempeña un papel fundamental en el control de las funciones de las células sanguíneas e inmunitarias y en su transformación maligna, y en la protección de estas células frente a alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de cánceres hematológicos. EFE