Agencias

Aumentan a cerca de mil los muertos por bombardeos de Israel contra Gaza desde el acuerdo de alto el fuego

Guardar
Google icon
Imagen SKLAJ4DSUFDJ3GEC2EB53VS6FI

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de mil los muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de 2025 de un acuerdo de alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que desde el 11 de octubre de 2025 se han confirmado 997 muertos y 3.152 heridos a manos de las tropas de Israel, incluidos cinco fallecidos y ocho heridos durante las últimas 24 horas de "agresión israelí" contra el enclave palestino.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha destacado que en este periodo se han recuperado 784 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo. La 'línea amarilla' ocupaba en un inicio algo más del 50% de Gaza, si bien ha sido ampliada desde entonces por orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La cartera ha manifestado por último que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.008 "mártires" y 173.260 heridos, si bien ha reiterado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Brigitte Macron lleva de visita a las parejas de los líderes del G7 a una ciudad medieval

Infobae

Lukashenko se disculpa con Zelenski tras el cruce de amenazas: "Está bajo presión, es joven e inexperto"

Lukashenko se disculpa con Zelenski tras el cruce de amenazas: "Está bajo presión, es joven e inexperto"

Kallas se muestra "cauta" sobre el acuerdo de paz de EEUU e Irán y pide que su aplicación sea "verificable"

Kallas se muestra "cauta" sobre el acuerdo de paz de EEUU e Irán y pide que su aplicación sea "verificable"

La postura de la Fed a largo plazo marcará la primera reunión de Warsh, sin cambios previstos en los tipos

La postura de la Fed a largo plazo marcará la primera reunión de Warsh, sin cambios previstos en los tipos

La Policía inspecciona la clínica en la que el hombre de 24 años mató al logopeda de su hijo

La Policía inspecciona la clínica en la que el hombre de 24 años mató al logopeda de su hijo