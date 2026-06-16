Aumentan a cerca de mil los muertos por bombardeos de Israel contra Gaza desde el acuerdo de alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de mil los muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de 2025 de un acuerdo de alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que desde el 11 de octubre de 2025 se han confirmado 997 muertos y 3.152 heridos a manos de las tropas de Israel, incluidos cinco fallecidos y ocho heridos durante las últimas 24 horas de "agresión israelí" contra el enclave palestino.

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Asimismo, ha destacado que en este periodo se han recuperado 784 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo. La 'línea amarilla' ocupaba en un inicio algo más del 50% de Gaza, si bien ha sido ampliada desde entonces por orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La cartera ha manifestado por último que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.008 "mártires" y 173.260 heridos, si bien ha reiterado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.

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