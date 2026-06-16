ATFX obtiene autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para establecer su Oficina de Representación en Colombia, fortaleciendo su presencia en América Latina

PR Newswire

BOGOTÁ, Colombia, 16 de junio de 2026

BOGOTÁ, Colombia, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Junio de 2026 – ATFX ha obtenido la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para establecer y operar su Oficina de Representación en Colombia mediante la Resolución No. 2065 del 14 de noviembre de 2025. Este hito estratégico fortalece la presencia de ATFX en América Latina y reafirma su compromiso con los más altos estándares regulatorios, de transparencia y protección al inversionista.

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"Obtener la autorización para establecer una oficina de representación en Colombia representa un importante hito dentro de nuestra estrategia de crecimiento regional", comentó Ergin Erdemir, Head of ATFX Latin America. "Colombia representa un mercado financiero dinámico y en constante evolución dentro de América Latina, y esta presencia local nos permite fortalecer nuestra relación con los clientes y comprender mejor las necesidades del mercado. Asimismo, mejora nuestra capacidad para brindar soporte y recursos educativos más localizados, garantizando al mismo tiempo facilitando el acceso al conocimiento sobre la infraestructura global de trading regulada de ATFX."

Con esta autorización, la Oficina de Representación de ATFX operará bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de la supervisión, integridad y confianza del sistema financiero colombiano. Este avance representa un paso clave dentro de la estrategia de expansión regional de la compañía, permitiéndole promocionar sus productos y servicios financieros del exterior autorizados a residentes colombianos, bajo un marco regulatorio sólido y alineado con las mejores prácticas internacionales, al mismo tiempo que mejora el acceso a información de mercado e iniciativas de relacionamiento para los clientes de la región.

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El establecimiento de la Oficina de Representación de ATFX fortalecerá la confianza de los clientes potenciales, al contar con contacto local alineado con los altos estándares regulatorios en materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos y transparencia. La autorización también refuerza el compromiso de ATFX de mantener estándares regulatorios consistentes en todas sus operaciones globales.

ATFX hace parte de un grupo empresarial que opera bajo múltiples jurisdicciones regulatorias a nivel mundial, contando con nueve licencias y autorizaciones en importantes mercados financieros internacionales, incluyendo el Reino Unido, Australia, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Mauricio. Este marco regulatorio multijurisdiccional refleja el compromiso de la compañía con sólidos estándares de cumplimiento y protección al inversionista en todas sus operaciones internacionales.

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ATFX continuará enfocándose en acercar sus soluciones innovadoras con, tecnología de clase mundial a sus usuarios, contribuyendo al desarrollo y sofisticación del mercado financiero global en Colombia. Además, la compañía mantiene su compromiso de promover iniciativas de educación financiera que fomenten una mayor comprensión del mercado y una participación informada por parte de los inversionistas.

Esta aprobación también refleja el compromiso de ATFX con el crecimiento sostenible en América Latina y con la consolidación de relaciones de largo plazo con clientes, aliados estratégicos y autoridades regulatorias de la región.

Sobre ATFX

AT Global Markets Intl Ltd (ATFX) está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de la República de Mauricio con el número de licencia C118023331. ATFX es una compañía global de tecnología financiera con presencia en múltiples mercados internacionales, especializada en servicios de trading e inversión a través de plataformas tecnológicas avanzadas. ATFX mantiene un enfoque centrado en la innovación, la educación financiera, el cumplimiento regulatorio y la excelencia en la experiencia del cliente. Los productos y servicios financieros promovidos son prestados por AT Global Markets Intl Ltd en el exterior y están sujetos a la jurisdicción donde esta se encuentra incorporada. La Oficina de Representación en Colombia tiene como único objeto la promoción de productos y servicios financieros del exterior y opera bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia exclusivamente para dichos fines.

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FUENTE ATFX