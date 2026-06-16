Alemania supedita su participación en una misión en Ormuz a conocer los detalles del acuerdo entre EEUU e Irán

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha indicado este martes que el Gobierno supedita la participación del país en una misión para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz a conocer los detalles del preacuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y cuyos detalles podrían salir a la luz a partir de este viernes tras una ceremonia que tendrá lugar en Suiza.

"Aún no conocemos esa declaración de intenciones. Se prevé que se publique a partir del viernes", ha declarado, antes de refirmar la disposición de Alemania a contribuir al proceso de desminado en la zona. Así, ha argumentado que Berlín posee "intereses económicos y de seguridad" en esta ruta marítima, clave para el comercio global.

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Wadephul, que ha reiterado que las condiciones para hacerlo deben ser las adecuadas, ha afirmado que debe saber primero "qué contiene el acuerdo". "Debemos saber si existe un consenso general de que ese desminado se lleve a cabo", ha añadido.

En relación con el acuerdo preliminar, el ministro ha señalado que se escuchan diferentes versiones como, por ejemplo, que el documento consta de una o dos páginas y unos 14 puntos.

"Primero tenemos que leerlo. Tenemos que entenderlo. Tenemos que hacer preguntas al respecto", ha remachado después de que las partes hayan llegado a un memorando de entendimiento tras semanas de negociaciones. Está previsto que las partes firmen presencial y definitivamente el texto este viernes.

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