Alemania aúna capacidades de sus organismos en un centro conjunto contra amenazas híbridas

Berlín, 16 jun (EFE).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, inauguró este martes en Berlín el Centro Conjunto para la Defensa frente a Amenazas Híbridas (GAZ Hybrid), para aunar capacidades en la tarea de detectar, analizar y combatir toda clase de acciones por parte de potencias extranjeras destinadas a desestabilizar el país.

"Potencias extranjeras nos atacan con espionaje, sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación. Nuestro país se encuentra en el punto de mira de potencias extranjeras y casi a diario nuestra libertad, nuestra democracia y nuestro bienestar son atacados", dijo Dobrindt en una comparecencia ante la prensa, y agregó que el trabajo del nuevo centro conjunto consistirá en "detectar, analizar y contrarrestar estas amenazas híbridas".

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El objetivo de estos ataques híbridos es "sembrar la incertidumbre entre la población, envenenar el discurso democrático y fomentar la polarización", sencillamente desestabilizar el país, agregó.

Dobrindt precisó que no se trata de un nuevo organismo, sino de una plataforma que permite aunar las capacidades de las fuerzas de seguridad federales y de los estados federados, de la policía, de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), los servicios secretos y la Oficina Federal de Seguridad Informática (BSI) para garantizar la coordinación en lugar de disputas por competencias.

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"Queremos detección precoz en lugar de gestión de las consecuencias. Queremos resiliencia en lugar de riesgo. Y eso es precisamente lo que creamos con este centro de respuesta conjunto", afirmó.

Según el ministro, Alemania es blanco diario de las amenazas híbridas, que son "la guerra en la sombra del siglo XXI (...) una amenaza oscura que intenta extenderse de forma manipuladora" sobre el país.

Se trata de ataques pérfidos, traicioneros y encubiertos que no siempre se detectan a primera vista, señaló.

"Por eso es tan importante que identifiquemos primeros indicios, elaboremos informes de situación, realicemos análisis y planifiquemos acciones", dijo al resumir la misión de este centro conjunto. EFE