Viajes Carrefour promociona Puerto Rico con más de 100 influencers y descuentos de hasta 500 euros

Viajes Carrefour ha reforzado la promoción de Puerto Rico en la cuarta edición de la denominada "Noche Boricua", un evento privado y exclusivo organizado junto a Discover Puerto Rico, Catai y Aon, con el objetivo de impulsar la visibilidad del destino caribeño en el entorno digital.

La iniciativa reunió a más de 100 influencers, creadores de contenido y blogueros especializados en viajes y tendencias, lo que permitió generar una amplia difusión orgánica en redes sociales y superar el millón de impresiones estimadas, según ha informado la compañía.

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El evento, celebrado en el espacio Calle 365, fue ambientado para recrear una experiencia 100% puertorriqueña a través de su gastronomía, música y cultura, con espectáculos y performances inspiradas en artistas del género urbano como Bad Bunny, Don Omar o Daddy Yankee.

La acción formó parte de una estrategia de co-marketing y creación de contenidos de alto impacto en la que también participaron socios del sector turístico, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Viajes Carrefour y del destino Puerto Rico en canales digitales.

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Desde la compañía, Héctor Floro ha destacado que la "Noche Boricua" se ha consolidado como una de las herramientas de activación de marca más relevantes del calendario de la empresa, al permitir generar sinergias con turoperadores, aseguradoras y oficinas de turismo, además de trasladar ese impacto a la red de venta.

De forma paralela, Viajes Carrefour ha lanzado una campaña promocional específica para Puerto Rico, que incluye descuentos de hasta 500 euros, opciones de financiación y asesoramiento personalizado para los clientes a través de su web y su red de agencias.

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La compañía enmarca esta acción dentro de su estrategia de dinamización de destinos de larga distancia y refuerzo de su oferta turística hacia el consumidor final.