Agencias

Varios buques iraníes cruzan "sin incidentes" Ormuz, un día después del anuncio del acuerdo de EEUU e Irán

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Al menos tres buques petroleros iraníes y otros dos de carga que transportaban productos de primera necesidad han atravesado "sin incidentes" la línea del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, casi un día después del anuncio y confirmación por parte de Washington y Teherán de un acuerdo que incluye el cese de las hostilidades y la reapertura del tráfico marítimo en el estratégico enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

Los mismos, que llevaban meses varados por cuenta del bloqueo impuesto por las tropas estadounidenses en la zona, han logrado hacerlo en la noche de este lunes, según han indicado fuentes marítimas informadas recogidas por la televisión pública iraní Press TV.

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Ha sido este domingo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el referido acuerdo provisional de paz con Irán por medio del cual se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, algo que ha sido confirmado por un Irán que se jactó de haber "obligado" a Washington a aceptar sus condiciones.

Este mismo lunes, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha avanzado que el estratégico paso ha comenzado a desbloquearse con la salida de algunos barcos cargados de petróleo, tras el principio del citado acuerdo alcanzado con Irán, cuya ratificación tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la ciudad suiza de Ginebra, según anunció el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y confirmado ambas partes.

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