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Trump llega a Évian-les-Vains para asistir a la cumbre del G7

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado este lunes a la localidad francesa de Évian-les-Vains para participar en la cumbre de dirigentes del G7, los siete países más industrializados del mundo, una cita marcada por el reciente anuncio de un acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán.

El 'Air Force One' ha aterrizado en el Aeropuerto de Ginebra-Cointrin a las 15.57 horas y desde allí Trump se ha desplazado hasta Évian en el helicóptero presidencial, el 'Marine One', en medio de un amplio dispositivo de seguridad. El presidente suizo, Guy Parmelin, ha recibido a Trump en la pista.

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También han llegado al aeropuerto de Ginebra otros dirigentes como el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el primer ministro británico, Keir Starmer. También está prevista la llegada de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

El anfitrión de la cumbre del G7, el presidente francés Emmanuel Macron, llegó el domingo a la ciudad francesa sin pasar por Ginebra.

También participan en la cita, aunque no pertenecen al G7, dirigentes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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