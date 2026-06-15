Todd Yeates, conocido como el inventor del 'lego de proteínas', diseñará nanomoléculas con potencial terapéutico en CNIO

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha informado de que el miembro de la estadounidense Universidad de California, en Los Ángeles, Todd Yeates, que es conocido como el "inventor del 'lego de las proteínas'", diseñará "nanomoléculas con potencial terapéutico" en esta institución como 'Investigador Visitante Fundación Occident'.

"La idea era crear piezas que permitieran hacer arquitectura de proteínas", ha afirmado este investigador, que en su laboratorio, "inició, hace más de dos décadas, el diseño de nanopartículas proteicas simétricas, diminutas 'piezas de construcción' que se autoconfiguran en laboratorio como proteínas con la forma y función que se desee", ha explicado este centro.

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Según ha indicado el CNIO, las nanopartículas de proteínas de Yeates "se aplican a diversos campos de la investigación". "Para llevar fármacos hasta su punto de destino dentro del organismo, para desarrollar vacunas o para ver proteínas tan pequeñas que son indetectables hasta para los microscopios más potentes", son algunos de los ejemplos mostrados.

"Muchas proteínas implicadas en cáncer son pequeñas, difíciles de visualizar en los microscopios", ha continuado esta entidad, que ha añadido que "el hoy investigador del CNIO, Roger Castells-Graells, combinó la tecnología de las nanopartículas de proteínas de Yeates con la crio-microscopía electrónica, y facilitó así el estudio de proteínas para las que se desarrollan actualmente compuestos de interés en cáncer".

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Esta organización ha expuesto que este último experto "convirtió las nanopartículas artificiales en mega-estructuras capaces de enganchar proteínas más pequeñas, como parte de un gran andamio que resulta más fácil de visualizar". En virtud de ello, "ha sido posible observar, por ejemplo, la interacción de determinados fármacos con sus proteínas diana -algo necesario a la hora de optimizar el diseño del fármaco-", ha explicado, tras lo que ha señalado que "este trabajo lo realizó durante su estancia como investigador posdoctoral en el laboratorio de Yeates en California".

COMBINACIÓN CON IA

"Desde allí, regresó a España gracias al programa 'Construyendo la Generación Inteligencia Artificial (IA)', dentro de la iniciativa 'Generación D', impulsada por 'Red.es', y se incorporó al CNIO como jefe del grupo de Diseño Biomolecular y Nanomedicina Estructural del programa de 'Biología Estructural'", ha proseguido, mientras Castells-Graells ha mostrado su deseo de "incorporar esa tecnología y que el CNIO sea una institución pionera de España en combinarla con la IA para el diseño de proteínas".

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De esta manera, y para lograr el citado objetivo gracias al programa 'Investigadores Visitantes de Fundación Occident', "Castells-Graells acogerá en el CNIO estos meses a su antiguo profesor en varias estancias, convencido de que su colaboración contribuirá a acelerar los avances de esa fusión de tecnologías", ha informado. "Ya en las primeras semanas de trabajo" ha surgido "un artículo científico que está ya en fase de revisión", ha celebrado.