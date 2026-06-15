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Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

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Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y escenario de los principales avances militares de Moscú en Ucrania al hilo de la invasión desatada de febrero de 2022.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Artema, en la República Popular de Donetsk, a raíz de acciones decisivas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre bajas en el marco de los combates con las tropas ucranianas.

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Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

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