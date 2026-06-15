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La UE dice que acuerdo EEUU-Irán debe reabrir Ormuz y dar paso a negociaciones más amplias

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Bruselas, 15 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) celebró este lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y consideró que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más amplias.

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

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Lunes, 15 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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