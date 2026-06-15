ICO y Banco Popular Dominicano acuerdan 43 millones para impulsar la internacionalización de empresas

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha formalizado un nuevo acuerdo de financiación con el Banco Popular Dominicano, principal banco de capital privado del país, por un importe de hasta 50 millones de dólares (43 millones de euros) en el marco de la línea 'ICO Canal Internacional'.

El objetivo de esta alianza es impulsar la actividad internacional de empresas con interés español en República Dominicana y de promover la relación comercial entre ambos países, según ha informado el ICO a través de un comunicado.

Este acuerdo es el tercero suscrito entre ambas entidades, por lo que da continuidad a una colaboración iniciada entre ambas instituciones financieras en 2023 y consolidada en 2025, cuando ya se formalizaron operaciones por un total de 50 millones de dólares.

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Con este nuevo acuerdo, el ICO ha facilitado ya 100 millones de dólares a Banco Popular Dominicano, en el marco de la Línea ICO Canal Internacional, que se han colocado entre empresas con interés español en República Dominicana, ofreciéndoles un apoyo integral en su expansión internacional, al cubrir tanto sus necesidades de financiación y liquidez como la actividad exportadora entre España y República Dominicana.

Esta tercera ronda de financiación permitirá canalizar recursos hacia nuevos proyectos empresariales en sectores estratégicos como el turismo, la hostelería, el inmobiliario o la energía.

El capital movilizado por el ICO prevé un enfoque prioritario en la financiación de proyectos sostenibles y de transición ecológica, especialmente en ámbitos como la eficiencia energética, la producción de energías renovables o la descarbonización.

Asimismo, el ICO promoverá activamente la financiación de proyectos de digitalización e innovación tecnológica, apoyando el crecimiento de empresas con alto componente tecnológico y contribuyendo a mejorar la competitividad y resiliencia del tejido productivo.