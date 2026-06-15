Economía- Macron asegura que no es Trump quien decide sobre leyes europeas como la tasa digital

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recordado que no es Estados Unidos quien decide sobre la legislación europea, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con imponer un del 100% al vino francés si el país galo no elimina el gravamen del 3% a los servicios digitales.

Macro, anfitrión de la cumbre de líderes del G7 que se celebrará desde este lunes en la localidad francesa de Evian, ha subrayado durante una entrevista con la emisora TF1 que "así no funcionan las cosas", recordando que se acaba de alcanzar un acuerdo entre Europa y Estados Unidos sobre aranceles, después de meses de negociaciones, por lo que ahora se necesita estabilidad.

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En declaraciones al 'New York Post', Trump lanzaba este fin de semana un ultimátum al Gobierno de Francia con la amenaza de fijar un arancel del 100% al vino francés en caso de que el Ejecutivo galo no elimine el gravamen del 3% sobre los servicios digitales, argumentando que afecta sobre todo a las tecnológicas estadounidenses,

"Le pedí (al presidente francés, Emmanuel Macron) que no cobrara impuestos a las empresas estadounidenses, y si lo hacen, no me quedará más remedio que imponer un arancel del 100% a todos los champanes y vinos procedentes de Francia. Lo único que tiene que hacer (Macron) es eliminar el impuesto sobre las ventas, y así no tendría esa presión", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

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En este sentido, Macron ha reiterado que los aranceles no benefician a nadie, en especial los implementados entre países del G7, recordando que el impuesto digital, decidido por los europeos e implementado por varios países, forma parte del orden jurídico del país y "Estados Unidos no impone las leyes a los europeos ni a los franceses".

"No cambiará, al menos no mientras yo esté aquí", ha afirmado el inquilino de El Elíseo, que espera mantener un diálogo respetuoso pero firme con Trump durante el cónclave de Evian, donde confía en resolver todo esto respetuosamente mediante el diálogo.

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El impuesto a los servicios digitales --que otros países europeos también han implementado de manera similar como España, Reino Unido, Italia, Austria o Hungría-- impone un 3% a los ingresos de los motores de búsqueda, los servicios de redes sociales y los mercados en línea que obtienen valor en Francia, con el objetivo gravar a estos servicios de acuerdo por dónde son consumidos frente a pagar impuestos donde son ofrecidos, normalmente otros países.

Sin embargo, se ha convertido en uno de los impuestos de países europeos más criticados por el presidente Trump, quien ha sostenido en múltiples ocasiones que este gravamen está establecido en contra de las empresas tecnológicas estadounidenses y que sirve para "aprovecharse" de estas compañías.

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La amenaza contra el sector vinícola francés con un arancel para duplicar su precio exportación a EEUU podría suponer un gran impacto debido a que el país norteamericano se sitúa como el mayor importador de vino y champán francés con un valor de unos 2.400 millones de euros.