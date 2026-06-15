Carmen Calvo inaugura en el Prado un itinerario para celebrar el Consejo de Estado, el "más antiguo del mundo"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha inaugurado este lunes en el Museo Nacional del Prado un itinerario que celebra los cinco siglos de la institución a través de retratos de la pinacoteca.

"Somos el Consejo de Estado más antiguo del mundo, por tanto también el primero de Europa. El Consejo de Estado está ahora y está ahora sirviendo a este país, sirviendo a la seguridad jurídica, a la calidad normativa, al buen funcionamiento de las administraciones públicas. Empeñados todos y cada uno de nosotros en servir de fortaleza de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional y democrático del que por fin disfrutamos de manera madura y estable desde hace ya más de 48 años", ha asegurado Calvo durante la presentación.

PUBLICIDAD

Este nuevo itinerario temático recorre el Prado a través de una selección de 13 obras, desde Carlos V, fundador del Consejo, hasta destacados nombres de la Ilustración y el siglo XIX.

Precisamente, el recorrido arranca con un retrato de Tiziano a Carlos V. A partir de ahí, el avanza por distintas etapas de la historia del retrato y, al mismo tiempo, por la evolución de la representación del poder en España.

PUBLICIDAD

El siglo XVIII está representado por figuras como el marqués de la Ensenada, retratado por Jacopo Amigoni, y el conde de Floridablanca y Jovellanos, inmortalizados por Goya.

La propuesta se adentra después en el siglo XIX, cuando la representación de los personajes públicos se amplía con nuevos formatos y técnicas. Así, destaca la obra de Antonio María Esquivel, que reunió a varios escritores que fueron consejeros en su retrato grupal dedicado a los poetas contemporáneos.

PUBLICIDAD

El itinerario, en el que han participado el Secretario General del Consejo de Estado, Leopoldo Calvo-Sotelo, y Javier Barón, jefe de Pintura del Siglo XIX en el Prado, reúne también tres ejemplos del retrato cortesano barroco: el duque de Lerma, pintado por Rubens; el conde-duque de Olivares, por Velázquez; y el duque de Pastrana, por Juan Carreño de Miranda.

"El itinerario que hoy se inaugura, además de contribuir a la difusión entre los ciudadanos en la realidad institucional del Consejo de Estado a través del poderoso lenguaje de la pintura, nos permite evocar momentos verdaderamente memorables de la historia de España y descubrir en ellos la presencia discreta y permanente del Consejo de Estado desde su fundación en 1526", ha explicado Calvo-Sotelo.

PUBLICIDAD

Así, Calvo ha defendido que esta propuesta se hace porque "existe" el Prado y el Consejo de Estado, que es "muchísimo". "En un país como el nuestro porque existe el Consejo de Estado y el Museo del Prado, lo que no es poco si no mucho, muchísimo, para sentirnos verdaderamente satisfechos de formar parte de este país", ha añadido.

La presidenta de la institución ha explicado que los visitantes podrán encontrar a los personajes, "hombres todos", que tanto han "significado" en la historia del país.

"Hombres todos --la llegada de las mujeres al Consejo de Estado es muy reciente en el siglo XX--, que tienen tanto significado en tantos momentos de la historia de España que por eso cuelgan aquí sus retratos desde del Tiziano inicial del propio emperador Carlos V, a tantos personajes que han aportado sabiduría, trabajo y empeño a nuestro país", ha terminado.

PUBLICIDAD

Junto a la pintura, el recorrido incorpora también ejemplos de litografía y fotografía, mostrando cómo la imagen retratística se transformó y se difundió con mayor facilidad en el mundo contemporáneo.

"Realmente la extensión y la calidad de las colecciones del Museo del Prado permite afrontar itinerarios de este carácter y de muchos otros con la oportunidad de servir a un propósito histórico: poder representar en este caso a los miembros muy importantes desde su propio fundador. Y, por otro lado, hacerlo con un sentido de extraordinaria presencia de dignidad de calidad", ha explicado Barón.

PUBLICIDAD