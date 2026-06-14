Tres muertos y un desaparecido tras la colisión entre un catamarán y un velero en Croacia

Skopie, 14 jun (EFE).– Un catamarán de pasajeros colisionó este domingo con un velero privado cerca de Split, en el mar Adriático croata, causando la muerte de tres personas mientras que una cuarta sigue desaparecida, informaron las autoridades locales.

El velero, que navegaba con bandera francesa y transportaba a ocho ciudadanos checos, se hundió tras el choque, explicó el Ministerio del Mar y Transporte.

Cuatro de sus ocupantes fueron rescatados con vida, tres fallecieron y los equipos de emergencia seguían buscando a una cuarta persona el domingo por la tarde.

Por el momento, las causas de la colisión, sucedida entre las islas de Solta y Brac, no han sido determinadas.

El estrecho entre estas dos islas es uno de los tramos más transitados del Adriático croata en verano.

El catamarán, operado por una empresa privada croata, transportaba a 118 pasajeros y una tripulación de siete personas en el momento del accidente, según informó el portal de noticias croata Index. EFE