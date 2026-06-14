Tres muertos, incluido un menor, en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza

Tres palestinos han muerto, incluido un menor de 13 años de edad, en nuevos ataques de las fuerzas militares israelíes sobre distintos puntos de la Franja de Gaza mientras continúan los lanzamientos de obuses de artillería, las demoliciones de edificios y los tiroteos.

Entre los fallecidos están Zaki Muhamad al Qara, de 30 años, quien recibió un disparo de fuerzas israelíes cerca de la rotonda de Bani Suhaila, en el este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas citadas por el diario 'Filastín'.

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También ha fallecido Amir Imad al Bashiti, de 13 años de edad, tras ser tiroteado por militares israelíes en Al Batn al Samin, también en Jan Yunis.

El tercer fallecido es Muhamad Ramzi Abú Hasira, de 39 años, herido degravedad y posteriormente muerto en el centro de la ciudad de Gaza, según estas fuentes.

También ha habido disparos israelíes en Beit Lahiya, en el noroeste de la Franja, y bombardeos de buques de guerra israelíes sobre la ciudad de Gaza (norte). Asimismo ha habido demoliciones a gran escala en el este de la ciudad de Gaza y disparos de artillería en el este y el sur de Jan Yunis.

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Por su parte el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de 986 muertos y 3.138 heridos desde la entrada en vigor del último alto el fuego, el pasado 11 de octubre. Desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023 son 72.996 los fallecidos y 173.246 los heridos.