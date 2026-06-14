Trump afirma que el ataque de Israel contra Beirut "no debería haber ocurrido"

Nueva York, 14 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el ataque israelí de hoy contra Beirut, capital del Líbano, "no debería haber ocurrido", sobre todo en el día en el que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

"El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump reconoció que Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero añadió que "el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió", EFE

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