Pakistán anuncia un acuerdo provisional de paz entre EEUU e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que ha denominado un Acuerdo de Paz que incluye un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano.

"Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, ha apuntado Sharif, que ha aprovechado para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán "por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto".

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"También queremos poner en valor a nuestros hermanos en la mediación", ha señalado Sharif, que se refiere así a Qatar "por su apoyo para lograr este acuerdo", a Arabia Saudí por su "liderazgo visionario" y a Turquía "por sus inmensas contribuciones".

Ahora los mediadores propiciarán una serie de reuniones que se celebrarán esta misma semana. "Estos contactos de preimplementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", ha explicado.