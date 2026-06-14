El PP lanza una web con el mapa de la corrupción del PSOE para "ayudar a entender" los procesos judiciales sanchistas

El Partido Popular ha puesto en marcha la página web latramapsoe.es, un portal que recopila información sobre distintas causas judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El objetivo del PP es "ayudar a los ciudadanos a entender" los distintos procedimientos abiertos contra el entorno de Sánchez. En concreto, el portal recopila los datos de un "escándalo sin precedentes" en España, que alcanza las 15 causas judiciales, 94 investigados y 19 tipos delictivos que incluyen presuntos delitos de organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, revelación de secretos, estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando, entre otros.

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El PP asegura que, de acuerdo con las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones en los distintos procedimientos, los implicados podrían enfrentarse de forma conjunta a hasta 1.817 años de prisión. Asimismo, sostiene que actualmente existe un condenado, 17 procesados y 76 imputados en fase de instrucción.

"Como revelan las investigaciones, hay un denominador común que une a toda esta organización criminal: Pedro Sánchez. Los sumarios afectan a su Ejecutivo, a su partido, a su equipo de confianza, a su familia y, ahora, a una de las piezas clave y referente moral del sanchismo en los últimos años como es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero", asegura el PP.

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Entre los procedimientos incluidos en la web figuran el denominado 'caso Koldo', en el que están implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; y la investigación relacionada con David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el PP incorpora referencias a las actuaciones judiciales que afectan al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y a Leire Díez o la reciente del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Se trata de una red delictiva que implica a todo el entorno más cercano de Pedro Sánchez y cuyo nivel de complejidad hace necesario un mapa que exponga todos los casos ante los que el Gobierno y el PSOE siguen sin dar explicaciones", sostienen los 'populares'.

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UNA SEMANA MARCADA POR CITACIONES Y COMPARECENCIAS

La puesta en marcha de la web coincide con una semana de relevancia judicial y política en varios de los procedimientos recogidos en el portal.

Así, este lunes está prevista la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar. Un día después, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá en la Comisión de Interior del Senado para informar sobre sus reuniones con Leire Díez.

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Además, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero deberá comparecer los días 17 y 18 de junio ante el juez José Luis Calama, después de que éste ampliara las diligencias para investigar presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

La semana concluirá con la comparecencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, prevista para el viernes en la Comisión de Justicia del Senado, donde ofrecerá explicaciones sobre las actuaciones atribuidas por el PP a Leire Díez en el ámbito de la Fiscalía. Todo ello, según añade el Partido Popular, a la espera de la sentencia del caso Ábalos.

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