Medios aéreos y terrestres extinguen un conato de incendio forestal entre Moratalla y Caravaca de la Cruz

Efectivos del Plan Infomur han intervenido este sábado en un incendio forestal, que ha quedado finalmente en conato, declarado en la zona del Cortijo del Altarejo, entre los términos municipales de Moratalla y Caravaca.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió el aviso a las 18.27 horas informando de un posible incendio forestal. El agente medioambiental desplazado al lugar confirmó la existencia del fuego y solicitó la movilización de medios terrestres y aéreos para su extinción.

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Hasta la zona se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y tres brigadas forestales, una de ellas helitransportada por el helicóptero asignado por la Dirección General de Emergencias a las labores de extinción.

Gracias a la rápida intervención de los medios movilizados, el incendio quedó controlado a las 19.50 horas, quedando aislado y controlado. Durante la tarde efectivos del Plan Infomur siguieron trabajando hasta lograr la extinción definitiva del fuego, a las 22.00 horas.

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