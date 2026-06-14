Redacción Internacional, 14 jun (EFE).- El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó este domingo que el texto del memorando final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ha sido completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, según informó la agencia de noticias iraní Fars. EFE
Irán asegura que el texto del acuerdo de paz será ratificado el próximo viernes
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