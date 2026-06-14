Irán asegura que el texto del acuerdo de paz será ratificado el próximo viernes

Redacción Internacional, 14 jun (EFE).- El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó este domingo que el texto del memorando final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ha sido completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, según informó la agencia de noticias iraní Fars. EFE

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