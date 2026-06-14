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El Real Madrid femenino ficha a la portuguesa Andreia Jacinto

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La centrocampista portuguesa Andreia Jacinto, hasta ahora en las filas de la Real Sociedad, jugará en el Real Madrid femenino las próximas cuatro temporadas, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2030, ha confirmado este domingo el club blanco.

La jugadora, de 24 años, es internacional absoluta con Portugal y recala en el equipo madridista procedente de la Real Sociedad, donde ha jugado las últimas cuatro campañas.

Jacinto comenzó su carrera profesional en el Sporting de Portugal, donde militó entre 2019 y 2022 y con el que conquistó una Copa y una Supercopa de Portugal.

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