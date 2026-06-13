La Reina Letizia dedica un mensaje a las personas sordas con motivo del 90 aniversario de la Confederación Estatal

La Reina Letizia ha felicitado este sábado por su 90 aniversario a la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), a quien ha agradecido su carácter "pionero" y que haya "dignificado la vida de las personas sordas", y ha afirmado que su trabajo es "imprescindible" para consolidar un futuro donde "la diversidad sea la fortaleza" de la sociedad española.

En un vídeo en el que saluda y se despide, con una felicitación y un agradecimiento, en lengua de signos, la Reina ha destacado que la CNSE ha "transformado completamente la vivencia y la percepción de las personas sordas en España".

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"Habéis sido determinantes para dignificar la vida de las personas sordas", ha enfatizado, en un mensaje retransmitido durante la conmemoración del 90º aniversario de la Confederación Estatal de Personas Sordas, en una jornada que ha reunido a unas 2.500 personas en Madrid.

Letizia ha señalado que el recorrido ha sido "muy difícil", "lleno de obstáculos, desafíos e injusticias", desde la "invisibilidad" de la comunidad sorda en España en los años 30 hasta "el reconocimiento nacional e internacional" de la película 'Sorda' este año, protagonizada por una persona sorda y centrada en concienciar y explicar la realidad de una madre sorda, ejemplifica.

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Durante esas nueve décadas, la Confederación y el movimiento asociativo han "guiado la transformación desde ese abordaje asistencialista a un modelo centrado en los derechos humanos" donde las personas sordas tienen "todo el protagonismo" en la toma de decisiones y en el impulso de las políticas que garanticen sus derechos, lo que ha supuesto dejar atrás progresivamente el aislamiento social para "fortalecer la inclusión y el reconocimiento" y avanzar en la autonomía, expone.

De esta forma, "habéis ido ganando confianza y espacio público", prosigue la Reina Letizia, que reconoce a la organización por su carácter "pionero", ya que "ese primer paso ha guiado y ha beneficiado a muchos".

"Sigue siendo imprescindible vuestro trabajo para consolidar un futuro donde la diversidad sea la fortaleza de nuestra sociedad", concluye, con una felicitación y un agradecimiento por una tarea "tan esencial".

La CNSE, creada en 1936, celebra en 2026 su 90º aniversario como la entidad estatal más antigua del ámbito de la discapacidad, bajo el lema "Lo que somos cambia el mundo".