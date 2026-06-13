Ghana expresa sus reservas a Canadá por negar el visado a Thomas Partey, acusado de violación

El Gobierno de Ghana ha trasladado sus "fuertes reservas" a las autoridades canadienses que han negado el visado al futbolista del Villarreal CF Thomas Partey para participar en el Mundial de fútbol que se disputa en Norteamérica.

Canadá no ha mencionado explícitamente los motivos de la negativa pero Partey se encuentra actualmente acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual en Reino Unido por hechos presuntamente ocurridos entre 2020 y 2022 y denunciados por cuatro mujeres. Partey ha negado todas las acusaciones y se ha declarado inocente.

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En su comunicado de protesta, el Ministerio de Exteriores ghanés denuncia una "decisión prepotente y extremadamente injusta" de Canadá y "entiende" que la decisión contra el centrocampista del combinado nacional se basa en "procesos penales pendientes en el Reino Unido que no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad".

El Gobierno de Ghana "reafirma el principio jurídico fundamental de la presunción de inocencia, piedra angular de la justicia y el debido proceso en las sociedades democráticas" y "considera que basarse en cargos no probados en ausencia de una determinación judicial plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad".

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Las autoridades ghanesas están decididas "a explorar y aplicar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles" en virtud del derecho canadiense e internacional, incluida, cuando corresponda, "la revisión judicial ante el Tribunal Federal de Canadá, para garantizar una consideración plena y justa de todas las cuestiones jurídicas y fácticas pertinentes de conformidad con el debido proceso".

Sobre los motivos de la decisión, un portavoz del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) se ha limitado a matizar que los ciudadanos extranjeros pueden ser declarados inadmisibles incluso sin tener antecedentes penales en el extranjero, y que "cuando existen motivos razonables para creer que un solicitante ha cometido un acto que conllevaría la inadmisibilidad, se le puede considerar inadmisible en Canadá", recoge la televisión pública canadiense CBC.

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