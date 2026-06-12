Zelenski anuncia subidas salariales para los soldados y "nuevas oportunidades" para voluntarios extranjeros

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes subidas salariales en el Ejército, especialmente significativas para los soldados de infantería que se encuentran en primera línea del frente, así como "nuevas oportunidades" para seguir atrayendo a voluntarios extranjeros.

Zelenski ha mantenido en los últimos días reuniones con su equipo de Gobierno y altos mandos de las Fuerzas Armadas para abordar este nuevo plan de mejora de las condiciones laborales y salariales de las tropas, que dependía en gran medida del paquete de ayuda económica de la UE valorado en 90.000 millones de euros.

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El objetivo, ha recordado el mandatario, "es aumentar la estabilidad financiera" de quienes sirven en el Ejército, así como su transformación para los próximos años, un asunto que además está en la agenda de Kiev sobre las garantía de seguridad una vez finalice la guerra, de la que se cumplen ya cuatro años y medio.

"Hay recursos para aumentar los pagos en el Ejército", ha destacado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que desglosa algunas de estas mejoras. Así, ha anunciado mínimos de 30.000 grivnas mensuales (580 euros) para quienes se desempeñen en la retaguardia y hasta 300.000 grivnas (unos 5.800 euros) para combatientes en primera línea de batalla.

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"Cuantas más misiones de combate, mayor será el nivel de salario. Habrá nuevos contratos, significativamente más fuertes, para la infantería", ha contado. "Todo depende de la infantería ucraniana, de nuestra infantería ucraniana", ha remarcado.

"Se incrementarán los pagos para los comandantes de combate ucranianos, lo que debería crear un incentivo positivo para preservar la experiencia de gestión en el Ejército", ha dicho Zelenski, anunciando cambios en la duración de los contratos, que serán de 10, 14 o 24 meses, con "plazos garantizados y aplazamientos reales".

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Zelenski ha aprovechado también para agradecer los esfuerzos que los "voluntarios extranjeros" vienen realizando durante el conflicto, "entendiendo que esto concierne a la libertad de muchos otros pueblos".

"He dado instrucciones para abrir muchas más oportunidades para atraer voluntarios extranjeros al Ejército ucraniano, y habrá más mecanismos de reclutamiento en este sentido", ha dicho, sin dar más detalles.

Por último, ha anunciado que se simplificarán los trámites para el traslado de soldado, así como mayores oportunidades de ascenso y promoción dentro de las Fuerzas Armadas, además de incentivos para hacer atractivo el reclutamiento.

El problema del reclutamiento en las filas ucranianas ha sido casi una constante desde el inicio de la invasión rusa hace ya más de cuatro años. Desde el Parlamento se ha propuesto diversas iniciativas para intentar hacer más atractiva la opción de afiliarse de manera voluntaria, a medida que crece el descontento entre la población y aumentan las fugas a otros países para sortear el servicio militar.

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Se estima que unos dos millones de ucranianos han logrado evitar el reclutamiento. El Gobierno ha puesto varias iniciativas para paliar esta situación, desde sugerir a sus socios que limitaran ciertos derechos de los ciudadanos ucranianos en sus países de acogida para intentar hacerles regresar, hasta reclutar en la población carcelaria a cambio de beneficios penitenciarios.

Recientemente el Gobierno ha reconocido "trato inhumano" durante la movilización forzosa que se ha impuesto para engordar las filas del Ejército, como se puede ver en los vídeos que circulan en redes sociales en los que ciudadanos en edad de servir son detenidos y trasladados en contra de su voluntad a centros de formación.

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