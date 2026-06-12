Vance asegura que no se van a liberar fondos para Irán a cambio del acuerdo de paz

Washington, 12 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz, cuya rúbrica podría celebrarse este fin de semana en Europa, ni de acudir a un encuentro.

"Los iraníes no van a recibir dinero en efectivo, ni se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión", escribió el vicepresidente en su cuenta de X.

Vance explicó que "el acuerdo está estructurado para garantizar que se dé prioridad a las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, y para asegurar que, si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, los beneficios económicos lleguen tanto a ellos como a toda la región".

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Y añadió que los términos de lo que Irán define como Memorando de Entendimiento (MoU) tienen "el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera".

Vance cerró filas en su mensaje con Trump al asegurar que "el presidente logrará un buen resultado" de "una forma u otra".

Y lamentó la "información falsa sobre un posible acuerdo" y las críticas a Trump por "informes mediáticos no confirmados".

El mandatario adelantó que Vance sería el encargado de acudir a la firma del acuerdo durante el fin de semana, ya que Trump estará este domingo en un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

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Trump aseguró este jueves que la guerra con Irán había terminado y expresó su optimismo por las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. EFE