Un juez rechaza una apelación para impedir que se retire el apellido de Trump de la fachada del Centro Kennedy

Un juez federal estadounidense ha rechazado este viernes una apelación de la junta directiva del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y el Departamento de Justicia para impedir que se retire el apellido del presidente, Donald Trump, tras un fallo que declaró inconstitucional el cambio de nombre.

El juez del distrito de Columbia, Casey Cooper, indicó en un fallo previo que solo el Congreso tiene autoridad para cambiar el nombre a la institución y pidió a la Administración Trump que retirase los letreros con el apellido del magnate, incluyendo una actualización de la página web, en un plazo máximo de dos semanas.

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Tras ello, la junta del Centro Kennedy y el Departamento de Justicia estadounidense apelaron el dictamen ante la corte, si bien el juez Cooper ha rechazado este viernes el recurso, argumentando que los abogados no han logrado demostrar que el edificio sufriría daños irreparables si se retiraba el letrero, según 'The Washington Post'.

El fallo del juez, de más de 90 páginas, también anulaba un plan anunciado el pasado mes de marzo por la Administración Trump para cerrar el centro con el objetivo de poner en marcha trabajos de renovación, interrumpiendo la programación del centro cultural.

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El magnate destituyó a la mitad de los miembros de la junta y nombró, en su lugar, a personas afines. Poco después, el órgano rector responsable de dirigir, administrar y mantener esta importante institución cultural votó por unanimidad el cambio de nombre.

La decisión produjo una cascada de cancelaciones por parte de los artistas, en medio de las críticas de la oposición demócrata. El Congreso estadounidense estableció el Centro Cultural Nacional en 1958 para presentar programas musicales, conferencias y otros programas de arte, una institución que fue renombrada por ley tras la muerte del presidente Kennedy.

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