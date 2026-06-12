Rosalía reaparece muy emocionada tras su emergencia familiar: "Cuando algo doloroso ocurre es duro seguir adelante"

El pasado 4 de junio Rosalía se veía obligada a suspender de manera repentina sus conciertos en Miami y Orlando tras sufrir una "emergencia familiar" por la que regresaba de urgencia en su avión privado a España acompañada de su hermana Pili y vestidas completamente de negro, y de la que informaba en un comunicado la promotora de sus shows 'Live Nation' sin entrar en detalles pero asegurando que "las circunstancias no le han dejado otra opción" a pesar de su tristeza por "decepcionar a sus fans".

Ha sido este jueves, después de una semana en Barcelona sobre la que no ha trascendido ninguna información, cuando la cantante de 'La perla' ha retomado su gira 'LUX Tour' en el TD Arena de Boston (Estados Unidos) y, muy emocionada, ha roto su silencio sobre el escenario y se ha sincerado sobre el duro momento que está atravesando a nivel personal.

PUBLICIDAD

"Es un viaje tan largo, largo para verlos a todos aquí. Qué bendición estar otra vez aquí. Es una sensación tan hermosa poder actuar para ustedes. Gracias por entenderme, por entender. Y que los seres queridos deben ir primero. Y creo que sí... Vivimos... pero cuando algo inesperado y doloroso te sucede, puede ser duro seguir adelante" ha expresado a corazón abiertó, arrancando los aplausos del estadio.

"Pero realmente creo que esto merece la pena. Y estoy aquí compartiendo esto con vosotros y vosotros conmigo. Lo haré con todo el amor que tengo. Tal vez sea un poco corto, pero os lo podéis llevar dentro. Para ser honesta, no sé qué me haría más feliz que eso. Los amo tanto", ha añadido antes de continuar su concierto -en el que ha deslumbrado estrenando dos espectaculares looks de Dior- con normalidad.

PUBLICIDAD

Después de Boston, Rosalía continuará con su gira por Estados Unidos y, al margen de sus tres shows pospuestos en Miami y Orlando, actuará en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, San Diego y Oakland, hasta el próximo julio. Y después de pasar por Toronto, arrancará la nueva etapa de su tour mundial por Latinoamérica, con paradas en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Tlajomulco de Zúñiga, Monterrey, Ciudad de México y San Juan.