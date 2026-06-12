Agencias

El crudo de Texas cae a 85,49 dólares ante las expectativas de paz entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 12 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas bajaba un 2,53 % en la apertura de este viernes, hasta 85,49 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán y afirmara que un acuerdo de paz está "en una fase muy avanzada".

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 2,2 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

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Irán no ha confirmado públicamente tal avance y declaró que "nada se ha concretado" con respecto a las negociaciones en curso.

No obstante, este viernes los medios iraníes informaron sobre una propuesta de acuerdo de paz que contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que generó expectativas de que el conflicto en Oriente Medio podría estar llegando a su fin.

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Trump declaró en la víspera desde Estados Unidos que acababa de alcanzar "un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán", el cual dependería de la "finalización de los documentos". EFE

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